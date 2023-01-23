Подмосковные полицейские спасли водителя, перенесшего инсульт за рулем машины

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Р-22 Каспий Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники ДПС спасли водителя с инсультом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 23 января.

По ее словам, 47-летний мужчина ехал из Рязани в Москву. В какой-то момент жена начала волноваться, так как супруг перестал выходить на связь. Она сообщила в полицию свои опасения и водителя стали искать по маршруту поездки.

На 133 километре трассы Р-22 «Каспий» полицейские заметили на обочине машину с механическими повреждениями.

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Поняв, что случилась беда сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощи и сообщили родственникам водителя о его местонахождении. Мужчину госпитализировали. На данный момент гражданин проходит лечение.

Другое спасение полицейскими произошло в подмосковном городе Чехов. Сотрудники патрульно-постовой службы вытащили из горящего дома женщину с грудным ребенком.