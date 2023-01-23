Стилист перечислила лайфхаки, как выглядеть дорого в бюджетных вещах

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Стилист Наталья Семенова рассказала о том, обязательно ли иметь в гардеробе дорогую одежду, чтобы быть стильным, и поделилась секретами удачного образа без больших затрат.

Эксперт пояснила, что брендовые вещи — не показатель вкуса человека. Вкус включает в себя умение правильно собрать композицию, сочетать вещи по цвету и фактуре.

— Зачастую как раз эстетика, презентабельность внешнего вида и его дороговизна теряются, если человек носит брендовые вещи, но сочетает их между собой неуклюже. И он приходит как раз к противоположному эффекту, когда брендовые вещи не смотрятся дорого, — отметила она в комментарии МИР 24.

Из бюджетных вещей можно составить костюм, который будет выглядеть дороже, чем он есть на самом деле.

Так, стоит выбирать светлые монохромные костюмы. Удачно будут смотреться образы, построенные из струящихся шелковистых натуральных тканей. Также важна работа с аксессуарами и правильно расставленные акценты.

Ранее стилист Евгений Радэлис рассказал, как одежда поможет выглядеть стройнее. По его мнению, ткани могут быть различными, лучше без рисунков с объемными крупными деталями, а «традиционно стройнит черный цвет», передает издание argumenti.ru.

Около 26 процентов граждан России считают себя стильными. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса объявлений «Юла», которые оказались в распоряжении «Вечерней Москвы».