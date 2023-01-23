IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва через госуслуги с 23 января

Фото: Минобороны РФ

С сегодняшнего дня IT-специалисты могут отправить заявку на отсрочку от весеннего призыва через госуслуги. Об этом стало известно в понедельник, 23 января.

Для подачи заявления сотрудникам аккредитованных IT-компаний необходимо направить заявление с 23 января по 6 февраля через сайт «Госуслуги». После чего работодатель сможет увидеть заявление в личном кабинете на портале. При этом организация может внести данные сотрудника в список самостоятельно в том случае, если у человека нет аккаунта на «госуслугах» или он не отправил свои данные.

Как уточняется на сайте «Госуслуги», проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры необходимо до 9 февраля.

В январе стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проводит с представителями компаний совещания для обсуждения необходимых мер по возвращению IT-специалистов в страну. В качестве возможных мер глава «Руссофт» Валентин Макаров выделил предоставление брони от призыва в армию и оплата перелета в Россию.

В конце декабря 2022 года Минцифры РФ выступило против ограничений на выезд IТ-специалистов за границу. По мнению главы ведомства Максута Шадаева, такие меры в текущей ситуации были бы «вредными».