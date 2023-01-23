В Госдуме готовят поправки о непубликовании деклараций о доходах участников спецоперации

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Депутаты Государственной думы в скором времени внесут поправки о непубликовании в СМИ деклараций о доходах участников спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба.

— Надеемся, что к 6 февраля утвердим поправки <…> о непубликовании в СМИ итогов декларации, а также праве закрыть данные и не подавать их участникам и командированным в зону СВО, — цитирует парламентария ТАСС.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий участников спецоперации на Украине, а также чиновников, командированных в новые регионы, от декларирования доходов и расходов на время СВО. Кроме того, от декларирования расходов и доходов освобождаются граждане, чьи супруги являются военнослужащими в зоне СВО или командированными туда чиновниками.

В ноябре 2022 года Госдума приняла в ходе второго и третьего чтения бюджетообразующий закон, в том числе освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов материальную помощь мобилизованным и некоторым другим лицам. Как уточняется, под материальной помощью подразумевается доход в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученного мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции.