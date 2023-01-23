Песков отреагировал на признание группы «Вагнера» террористами в США

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Признание американскими властями группы «Вагнер» преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для самой группы. Об этом в понедельник, 23 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или тем более для ЧВК «Вагнер», — цитирует его РИА Новости.

20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что правительство США признает ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией и введет против компании санкции. По его словам, Белый дом планирует ввести санкции в отношении компании на следующей неделе. Они коснутся как самих сотрудников ЧВК, так и «сети поддержки на многих континентах».

Бизнесмен и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин отреагировал на заявление Вашингтона о намерении США признать его группу транснациональной преступной организацией. По его словам, теперь взаимоотношения ЧВК и американцев можно назвать «разборкой преступных кланов».