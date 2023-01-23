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Интернет-омбудсмен Мариничев призвал развивать электронное машиностроение в России

Ирина Игнатенко
Общество
Интернет-омбудсмен Мариничев призвал развивать электронное машиностроение в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Необходимо создавать электронное машиностроение и инвестировать в него, тогда Россия получит потенциальную возможность создавать свои чипы и технику. Такое заявление сделал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Эксперт отметил, что необходимо инвестировать и создавать электронное машиностроение. В этом случае у России появится возможность создавать свои чипы, технику и программно-аппаратные комплексы.

— Все остальное, включая любую инженерию, которая работает на фундаментальных инфраструктурных решениях, — это уже вопрос и социально-экономической модели. Серийное производство — это роботизированное производство, — отметил Мариничев в комментарии НСН.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Apple сообщило, что в 2025 году компания представит ноутбук с сенсорным дисплеем. Инженеры Apple, как уточняется, активно работают над созданием нового ноутбука, однако окончательное решение по реализации проекта пока не принято.

В Bloomberg утверждают, что компания решилась на разработку такого ноутбука из-за того, что ее конкуренты уже оснащают свои ноутбуки сенсорным экраном.

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