Песков сообщил о согласовании кандидатуры ректора РАНХиГС с Путиным

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин согласовал назначение директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение — и, кстати говоря, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации с достаточно большим научным авторитетом, — отметил он.

Дальнейшее совмещение поста ректора и главы программы президентского кадрового резерва «Школа губернаторов» на базе РАНХиГС будут зависеть от самого Комиссарова, цитирует Пескова РБК.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова. Он работает в академии с 2017 года. Помимо должности проректора, он занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау покинул свой пост — он отказался от должности по собственному желанию, сославшись на ухудшение здоровья.