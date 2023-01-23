Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков сообщил о согласовании кандидатуры ректора РАНХиГС с Путиным

Араз Салехов
Общество
Песков сообщил о согласовании кандидатуры ректора РАНХиГС с Путиным
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин согласовал назначение директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение — и, кстати говоря, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации с достаточно большим научным авторитетом, — отметил он.

Дальнейшее совмещение поста ректора и главы программы президентского кадрового резерва «Школа губернаторов» на базе РАНХиГС будут зависеть от самого Комиссарова, цитирует Пескова РБК.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова. Он работает в академии с 2017 года. Помимо должности проректора, он занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау покинул свой пост — он отказался от должности по собственному желанию, сославшись на ухудшение здоровья.

Дмитрий Песков Владимир Путин Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте