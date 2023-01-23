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Карякин о НАТО: Нельзя допустить развала России как изнутри, так и снаружи

Араз Салехов
Спорт
Карякин о НАТО: Нельзя допустить развала России как изнутри, так и снаружи
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Противники российского государства достаточно агрессивны в своих действиях, нельзя допустить развала страны как снаружи, так и изнутри. Об этом в понедельник, 23 января, заявил российский гроссмейстер, участник матча за первенство мира Сергей Карякин.

— Наши противники против нас действуют достаточно агрессивно. И я вижу, что возможны два варианта. Либо они (страны НАТО) попробуют добиться своего, пытаясь развалить Россию как изнутри, так и снаружи. И, конечно, этого ни в коем случае допускать нельзя. Либо мы все выдержим, выстоим и победим, — отметил он.

Причем спортсмен заявил, что искренне верит во второй сценарий событий, сообщает РИА Новости.

20 июля, в Международный день шахмат, «Вечерняя Москва» побеседовала с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Он вернулся из Донбасса, где играл в шахматы с юными спортсменами.

В марте 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о решении Международной шахматной федерации (FIDE) о временной дисквалификации гроссмейстера Сергея Карякина. По его словам, РФ сожалеет и призывает FIDE пересмотреть свое решение, оставшись вне политики. Он считает, что это поможет подтвердить международный престиж шахматной организации.

Один из лучших шахматистов планеты Сергей Карякин рассказал «Вечерней Москве» о своем отношении к происходящим на Украине событиям.

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