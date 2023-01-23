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Столичные студенты 25 января смогут бесплатно посетить Музей гаража особого назначения

Александр Афонин
Город
Столичные студенты 25 января смогут бесплатно посетить Музей гаража особого назначения
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
пр-т Мира, 119 строение 53 Карта всех событий

В День студента, который отмечается 25 января, учащиеся столичных вузов и колледжей смогут бесплатно посетить Музей гаража особого назначения ФСО России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 23 января.

— Для учащихся дневных и вечерних отделений высших и средних учебных заведений в честь Дня российского студенчества вход в Музей гаража особого назначения будет бесплатным, — говорится в сообщении.

Для бесплатного прохода в музей учащимся предстоит предъявить продленный студенческий билет, передает агентство городских новостей «Москва».

Также 25 января студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы. В этот день столичные учащиеся увидят выставку «Молодая гвардия», экспозицию «Подвиг Армии», Зал исторической правды, зал «Лица Победы» и многое другое.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что городское руководство подготовило интерактивную программу для молодежи в рамках Дня студенчества. Празднование события запланировано на период с 25 по 27 января.

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