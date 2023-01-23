Москва вошла в топ-5 российских городов для комфортной жизни на пенсии

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва вошла в топ-5 самых подходящих российских городов для комфортной жизни на пенсии, составленный «Работа.ру» и «СберНПФ». Сервисы изучили, изучили, что россияне думают о переезде после выхода на пенсию, в какие города мечтают перебраться и чем объясняют свой выбор.

В опросе приняли участие пять тысяч человек из всех регионов страны. Выяснилось, что больше половины россиян вообще не задумываются о переезде после выхода на пенсию. Так, 28 процентов опрошенных оказались категорически против этого, а 26 процентов пока не рассматривают для себя такой вариант.

Однако опрос показал, что каждый четвертый опрошенный россиянин все же задумывается о переезде после выхода на пенсию. Так, пятью самыми желаемыми и комфортными для жизни после пенсии городами оказались Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Москва и Краснодар. Чуть меньше голосов набрали Калининград и города Подмосковья.

Свое желание переехать в эти города опрошенные объяснили приятным климатом, благоустройством и инфраструктурой городов и размеренными темпом жизни. Вице-президент Сбербанка и председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников отметил, что столица создала лучшие условия для людей в возрасте.

До этого сообщалось, что в прошедшем 2022 году центры московского долголетия посетили миллион раз. Сегодня в городе функционирует 71 центр, только в 2022 году их открылось 50.

Отличительной особенностью «Московского долголетия» является то, что занятия проводят профессиональные преподаватели. В настоящее время их более 8,3 тысячи человек, среди них кандидаты наук, профессиональные спортсмены, танцоры, врачи, музыканты, художники, экономисты, юристы, экскурсоводы, лингвисты, историки, литераторы и многие другие.