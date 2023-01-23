Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия должна избавиться от политических сил, которые пытаются занимать антигосударственную политику. Такое мнение высказал в понедельник, 23 января, председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— В том, что касается зарубежной работы, — такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так, кстати, делают и другие страны. Ничего в этом удивительного нет, — заявил он.

По словам Медведева, для такой работы следует использовать опыт совета непарламентских партий, межпартийных предвыборных соглашений и других форм межпартийного диалога, передает РИА Новости.

Также Медведев заявил о приближающейся угрозе начала третьей мировой войны. По его словам, причина этого заключается в постоянной агрессии в адрес России.

В конце декабря президент России Владимир Путин создал новую должность первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, которую занял зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В состав комиссии также вошел глава МЧС Александр Куренков.