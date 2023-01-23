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Медведев: Мир подошел к угрозе начала третьей мировой войны

Евгений Белоусов
В мире
Медведев: Мир подошел к угрозе начала третьей мировой войны
Фото: er.ru

Из-за постоянной агрессии в адрес России весь мир подошел к угрозе начала третьей мировой войны. Такое заявление сделала в понедельник, 23 января, председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Наша партия должна помочь понять людям в мире, что та специальная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов, — заявил он.

Все произошедшее в последнее время лишь приближает угрозу начала большой войны, передает слова Медведева ТАСС.

До этого Дмитрий Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной. По его словам, для этого Киеву необходимо признать новые территории России.

В свою очередь экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что готовность к предметным переговорам по урегулированию ситуации на Украине появится у Киева лишь в том случае, если соответствующее решение примут Штаты. По его словам, нынешняя позиция Киева абсолютно абсурдна.

Дмитрий Медведев Третья мировая война Россия
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