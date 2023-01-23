Экономист Холод рассказал, какие товары подорожают в ближайшее время

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Резкий рост цен в ближайшее время может произойти на любой товар, при условии что его объявят дефицитным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

По его словам, производители будут удерживать цены, но снизят их только из-за резкого падения спроса.

— На данный момент у россиян наблюдается резкое снижение покупательской активности после новогодних праздников. Однако производители будут пытаться сдерживать цены и постепенно поднимать их. Но спрос должен акцентировать внимание на платежеспособности. Все будет зависеть от спроса и предложения, — считает Холод.

Эксперт отметил, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться тенденция к подорожанию товаров первой необходимости и базовых продуктов питания:

— Тем не менее стоит ожидать роста цен на товары первой необходимости. Даже если производители не будут поднимать цены на базовые товары, это сделают супермаркеты. Например, если у них проседает какая-то определенная товарная группа, то они будут поднимать цены на товары, которые всегда востребованы.

Экономист предупредил, что может случиться резкий рост цен на любой товар, который объявят дефицитным.

— Например, производители мучного сырья могут объявить о каких-то проблемах. В таком случае подорожают товары, для производства которых нужен этот компонент, — пояснил Холод.

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