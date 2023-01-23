Латвия призвала российского посла покинуть страну до 24 февраля

Фото: Unsplash

Латвия попросила российского посла Михаила Ванина уехать из страны до 24 февраля. Об этом сообщили в МИД республики в понедельник, 23 января.

— Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Посол Латвийской Республики в РФ также покинет Россию до 24 февраля, — приводит сообщение ТАСС.

В этот же день министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией. По его словам, данные меры объясняются конфликтом на Украине, также они приняты в знак солидарности с Эстонией.

В свою очередь глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил Россия адекватно ответит на данное решение. Он также добавил, что Рига до сих пор поддерживает героизацию бывших нацистских преступников, в то время как Россия борется с неонацизмом и защищает мир от «коричневой чумы».

Аналогичное решение Россия приняла в отношении Эстонии. По данным МИД РФ, в последние годы Таллин занимался разрушением отношений с Москвой.