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Рассказ бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава якобы планировала разделение Украины, являются ложью. Такое заявление сделал в понедельник, 23 января, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

— Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений, — написал он в своем Twitter.

Бывший министр рассказал, что в самом начале специальной военной операции России польское правительство всерьез рассматривало вариант раздела Украины. Якобы тогда еще не было ясно, сможет ли страна выстоять или будет разрушена.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить часть западных регионов Украины Польше, чтобы долги Киева за предоставленную поддержку возместила Варшава.

Cтарший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что Польша готовится стать самой сильной армией в ЕС и нанести удар по России, используя территорию Украины.