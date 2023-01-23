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Пентагон сообщил об очень больших потерях ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пентагон сообщил об очень больших потерях ВСУ
Фото: defense.gov

Украинские войска несут большие потери в боях с Россией. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в Пентагоне.

— Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряженные. Но по соображениям оперативной безопасности я не могу быть более конкретен, — заявили в министерстве.

Американской стороне и ее западным союзникам нельзя прекращать помогать Украине в вооружении, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что армия России заняла выгодные рубежи в процессе наступления на Южно-Донецком направлении. Кроме того, российские Вооруженные cилы ликвидировали там свыше 30 военных из состава Вооруженных сил Украины и две бронемашины.

Укрепление позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье свидетельствует о том, что украинская армия «стала чувствовать себя не так уверенно», как прежде.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказал мнение, что заявление правительства США о планах передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS представляют собой элементы психологической войны. Она, в свою очередь, является частью усиливающейся гибридной войны.

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