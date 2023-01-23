Три автомобиля столкнулись на 19-ом километре МКАД

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Москва, МКАД, 19-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 19-го километра МКАД (на Бесединском мосту) столкнулись три машины. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 23 января.

Уточняется, что из-за аварии заняты три полосы движения из пяти.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города, сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого на МКАД на юго-западе Москвы столкнулись два автомобиля. Авария произошла на внутренней стороне 35-го километра Московской кольцевой автодороги. На месте работают оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в ночь с воскресенья на понедельник. В результате аварии пострадали два человека.