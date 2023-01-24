Московский зоопарк пригласил горожан на соревнование «Унизверский квест»

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В День студента, 25 января, Московский зоопарк проведет интеллектуальное соревнование «Унизверский квест», где смогут принять участие студенты и сотрудники вузов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 24 января.

Участникам мероприятия предстоит проверить свои знания в области биологии и зоогеографии. Их разделят на две команды — любителей и профессионалов. Квест пройдет в категориях «Уютный поползень» и «Штормовой баклан».

Начало состязания запланировано на 12:00 25 января. В соревновании смогут принять участие выпускники вузов, преподаватели, студенты и абитуриенты. Для участия в «Унизверском квесте» необходима предварительная регистрация на портале зоосада, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в День студента учащиеся столичных вузов и колледжей смогут бесплатно посетить учреждения культуры города. Например, для них будут открыты двери Музея гаража особого назначения ФСО России и Музея Победы.

Также в рамках праздника городское руководство подготовило интерактивную программу для молодежи. Празднование события запланировано на период с 25 по 27 января.