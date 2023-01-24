Власти Запорожской области сообщили о вскрытии позиций украинских войск в регионе

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие вскрыли позиции украинских войск на трех линиях обороны в Запорожской области. Об этом во вторник, 24 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны, — сказал он.

Рогов добавил, что на текущий момент армия России имеет успехи в Запорожской области. Благодаря этому линия боевого соприкосновения постепенно переносится на север региона, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут крупные потери как в личном составе, так и в технике, передает РИА Новости.

Накануне Владимир Рогов заявил, что к концу марта на Украине планируют мобилизовать 150 тысяч человек. По его словам, в стране уже организовано три тысячи мобильных групп от военкоматов, которые вручают повестки мужчинам.

До этого стало известно, что расчеты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа успешно отработали по боевым позициям ВСУ в Запорожской области. Российские военные продолжают вести наступательные действия в регионе.