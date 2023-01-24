Ефимов сообщил о снижении числа безработных москвичей на 23 процента в 2022 году

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Количество безработных в столице за прошлый год снизилось на 23 процента и составило порядка 28,1 тысячи человек. Об этом во вторник, 24 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— К началу этого года в Москве было зарегистрировано 28,1 тысячи безработных. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет. На 1 января 2023 года уровень безработицы в столице составил 0,39 процента, что является минимальным значением с февраля 2020-го, — рассказал он.

Взвешенная политика в сфере занятости, меры поддержки предприятий и бизнеса, а также активная программа по замещению продукции иностранных брендов товарами от производителей из России и дружественных стран позволили стабилизировать рынок труда в Москве в 2022 году.

В период с января по декабрь прошлого года наибольшую разницу между количеством принятых на работу и уволенных зафиксировали в сфере разработки компьютерного и программного обеспечения — 24,7 тысячи человек.

17 января президент России Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам заявил, что страна закончила прошлый год с инфляцией ниже прогнозных показателей и минимальным уровнем безработицы в 3,7 процента. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин добавил, что таким образом страна достигла нового исторического минимума.