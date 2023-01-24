В России выявили 4702 новых случая коронавируса за сутки

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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 4702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» во вторник, 24 января.

Помимо этого, за указанный период официально подтвердили 42 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 970 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 168 процентов выше, чем днем ранее.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 5466 пациентов, отмечается на портале.

Микст-инфекцией называют осложненную инфекцию, которая может иметь непредсказуемые последствия для человека. Особенно опасно, когда возникает микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса. К каким последствиям такое сочетание может привести и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ», что во время заражения гриппом или коронавирусом нужно правильно питаться и отказаться от фастфуда. По ее словам, во время болезни еда должна быть легкой, хорошо усваиваться и не иметь лишних калорий.