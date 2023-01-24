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Психолог Сулим рассказала, что важно для женщин в отношениях

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Сулим рассказала, что важно для женщин в отношениях
Фото: Unsplash

Женщины уделяют повышенное внимание деталям в отношениях, от этого зависит их эмоциональное состояние. Об этом рассказала семейный психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

По словам семейного психолога, женщины от природы более ориентированы на отношения, чем мужчины. Женщины всегда обращают внимание на то, как меняется поведение мужчины.

— Женщины так устроены, они настроены на то, чтобы обустраивать себя, свою жизнь и все, что вокруг себя, и быть внимательной к деталям. Для нее из деталей складывается комфорт. Эмоции женщины зависят от деталей, которые ее окружают, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Сулим добавила, что у некоторых женщин может возникать «пунктик», тогда они слишком сильно контролируют партнера, подозревают его в изменах. Такое поведение обычно связано с определенными проблемами в прошлом, например, плохими отношениями между матерью и отцом женщины.

До этого психолог Елена Ярикова рассказала, как распознать обманщика. Люди, которые говорят неправду, часто переживают, что обман раскроется. Из-за этого в разговорах они слишком много жестикулируют, им сложно удерживать зрительный контакт на протяжении длительного времени, передает ФАН.

Психолог, врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал «Вечерней Москве», какие неочевидные признаки указывают на то, что пара находится на грани расставания, и как это можно исправить.

Женщины Отношения Психология
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