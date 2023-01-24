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M&M's отказалась от говорящих конфет в рекламе

Араз Салехов
В мире
M&M's отказалась от говорящих конфет в рекламе
Фото: YouTube-канал Commercials Ads (скриншот)

Бренд M&M’s, принадлежащий компании Mars, на неопределенное время откажется от использования в своей рекламе персонажей семейства «говорящих конфет» («spokescandies»). Об этом говорится в распространенном сообщении компании.

— За последний год мы внесли некоторые изменения в наших любимых героев. Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей, — сказано в заявлении компании в Twitter.

Теперь место полюбившихся персонажей займет комик и актриса Майя Рудольф, а говорящие драже останутся только в аккаунтах бренда в соцсетях.

В ноябре 2022 года американская кинокомпания DreamWorks Animation обновила свою заставку. На кадрах виден путь мальчишки на Луне чуть ли не через всю 28-летнюю историю студии.

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что полностью безвредных для фигуры десертов не существует. Однако есть ряд десертов, которые не содержат значительного количества сахаров и потому оказывают меньшее влияние на здоровье. Например, к подобным десертам можно отнести горький шоколад или фрукты.

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