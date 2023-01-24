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Специалисты отремонтировали поликлинику по новому стандарту в Бибиреве

Араз Салехов
Город
Специалисты отремонтировали поликлинику по новому стандарту в Бибиреве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Корнейчука, 40А Карта всех событий

В столичном районе Бибирево прошли ремонтные работы в детской городской поликлинике № 125. Об этом во вторник, 24 января, рассказала главврач медучреждения Татьяна Васильева.

По ее словам, сейчас здание готовят к открытию, в ближайшее время оно начнет свою работу. Медицинский специалист считает, что изменения в поликлинике сделали жизнь более комфортной и удобной как для врачей, так и для пациентов. К примеру, в зданиях старых детских поликлиник города был очень маленький лифт, куда не помещались коляски, однако сейчас это изменилось.

— В отремонтированных по новому московскому стандарту зданиях расширили шахту лифта, что позволило заменить старый лифт на более просторный и модернизированный новый, куда помещается не только коляска ребенка инвалида, но есть место даже для двоих сопровождающих. Также утеплен фасад здания, что очень важно в нашем климате с резкими перепадами температур, — поделилась она.

Главврач клиники добавила, что в здании медучреждения встроили систему централизованного кондиционирования, а также применили новые подходы к освещению.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Бескудниковском районе начал работу новый корпус детской поликлиники в Рогачевском переулке. Кроме того, в городе завершили реконструкцию двух детских поликлиник — филиала № 1 ДГП № 48 в Кузьминках и филиала № 3 ДГП № 125 в Бибиреве.

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