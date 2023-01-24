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«Занимайтесь своим делом»: в Госдуме отреагировали на политические высказывания группы «Би-2»

Александр Афонин
Общество
«Занимайтесь своим делом»: в Госдуме отреагировали на политические высказывания группы «Би-2»
Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Музыкальной группе «Би-2» нужно заниматься своей обычной деятельностью, а не высказываться на тему политики и проведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 24 января, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.

— Пока музыканты занимаются своим делом — поют песни и развлекают публику, я отношусь нормально. Но если ты выступаешь в политике, отвечай за свои слова. А они думают, если они популярны, то могут высказывать все что хотят. Нет. Занимайтесь своим делом, — сказал он.

Депутат добавил, что присоединился к петиции за запрет концертов группы. По его словам, принять аналогичное решение может любой желающий, передает «Радио 1».

Критика позиции музыкальной группы продолжается с прошлого года. Так, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в июле заявил, что солистам группы «Би-2» Александру Уману и Егору Бортнику необходимо запретить въезд на территорию России. Помимо просьбы в ФСБ, он направил обращение в СК с просьбой проверить действия коллектива на нарушение статьи УК о дискредитации вооруженных сил.

Концерты группа «Би-2» Россия
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