Россияне чаще всего обращались онлайн к стоматологам и психологам в 2022 году

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В прошлом году самыми востребованными врачами для россиян стали терапевты, педиатры, психологи, гинекологи и дерматологи. Об этом свидетельствуют данные сервиса «СберЗдоровье».

В большинстве своем россияне в формате онлайн обращались за помощью к стоматологам — в 2022 году консультации с ними стали проходить в пять раз чаще, чем в 2021 году. Вторыми в списке идут онкологи — число онлайн-обращений к ним увеличилось втрое. В топ-3 попали психологи, количество обращений к ним выросло на 67 процентов, сообщает «Коммерсантъ».

Также россияне рассказали, чем займутся, если их отпустят с работы пораньше. Согласно опросу SuperJob, 63 процента россиян направятся домой к семье, если их отпустят с работы пораньше. Четыре процента опрошенных будут заниматься личными проблемами, а еще четыре процента граждан страны останутся на своих рабочих местах, чтобы решить накопившиеся дела.

После затяжных новогодних выходных бывает не так просто вернуться к трудовым будням и графику. Однако можно минимизировать проблемы и дискомфорт. О том, как это сделать, «Вечерней Москве» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Анна Береснева.