Звезда «Дома-2» Гозиас сыграла свадьбу на острове в Индонезии

Фото: Telegram / Gozias

Экс-звезда «Дома-2» Александра Гозиас на днях сыграла свадьбу со своим возлюбленным на одном из островов Индонезии. Напомним, что девушка покинула известный проект около пяти лет назад, после она встретила мужчину мечты и родила ему сына.

Празднование было достаточно скромным, на нем были Александра с избранником. Свадьба прошла в живописном месте на берегу океана.

— Наша свадьба. Такой мы ее себе представляли — в волшебном месте на острове Сумба, — написала Гозиас в своем личном блоге.

В связи с событием девушку поздравили ее подписчики, пожелав долгих лет семейной жизни.

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