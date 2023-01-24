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Звезда «Дома-2» Гозиас сыграла свадьбу на острове в Индонезии

Араз Салехов
Общество
Звезда «Дома-2» Гозиас сыграла свадьбу на острове в Индонезии
Фото: Telegram / Gozias

Экс-звезда «Дома-2» Александра Гозиас на днях сыграла свадьбу со своим возлюбленным на одном из островов Индонезии. Напомним, что девушка покинула известный проект около пяти лет назад, после она встретила мужчину мечты и родила ему сына.

Празднование было достаточно скромным, на нем были Александра с избранником. Свадьба прошла в живописном месте на берегу океана.

— Наша свадьба. Такой мы ее себе представляли — в волшебном месте на острове Сумба, — написала Гозиас в своем личном блоге.

В связи с событием девушку поздравили ее подписчики, пожелав долгих лет семейной жизни.

19 января стало известно, что почти восемь лет младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых Саша встречается с Антоном Чурековым. При этом месяц назад молодой человек сделал ей предложение руки и сердца.

В конце прошлого года дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж за своего возлюбленного Андрея Дедова. Пара знакома уже более восьми лет и пережила множество событий. Сегодня возлюбленные ждут скорого пополнения.

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