Россиянам рассказали, что делать, если представители авиакомпании ограничивают права пассажиров

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Верховный суд России окончательно решил, что авиакомпания «Победа» нарушает правила перевозки пассажиров, устанавливая незаконные ограничения на провоз вещей. Об этом во вторник, 24 января, сообщила пресс-службы Роскачества.

Согласно Воздушному кодексу России, все авиакомпании страны при выполнении воздушных перевозок обязаны соблюдать общие правила воздушных перевозок и требования к обслуживанию пассажиров — они установлены федеральными авиационными правилами (ФАП), напомнил заместитель начальника отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

— При этом отдельно отмечается, что перевозчики вправе устанавливать свои правила воздушных перевозок, но эти правила не должны противоречить общим правилам воздушной перевозки и ухудшать уровень обслуживания пассажиров, — поделился он.

В том случае, если компания ограничивает права пассажиров по данному вопросу, гражданам необходимо обратиться к перевозчику с письменной претензией — это можно сделать в течение полугода. Перед этим лучше заранее собрать все доказательства нарушения прав пассажира: к примеру, сфотографировать или снять на видео, где будет виден факт нарушения.

Бывают случаи, когда авиакомпания отказывает вернуть средства, уплаченные за якобы превышающую по весу или габаритам ручную кладь. В таком случае россиянину нужно обратиться в суд, также у гражданина будет возможность обратиться с заявлением в соответствующие контрольно-надзорные органы, сообщает сайт Роскачества.

20 января «Победа» приняла решение убрать из описания правил провоза ручной клади указание на габариты дамской сумки или рюкзака.