Россиянам рассказали, что делать, если представители авиакомпании ограничивают права пассажиров
Верховный суд России окончательно решил, что авиакомпания «Победа» нарушает правила перевозки пассажиров, устанавливая незаконные ограничения на провоз вещей. Об этом во вторник, 24 января, сообщила пресс-службы Роскачества.
Согласно Воздушному кодексу России, все авиакомпании страны при выполнении воздушных перевозок обязаны соблюдать общие правила воздушных перевозок и требования к обслуживанию пассажиров — они установлены федеральными авиационными правилами (ФАП), напомнил заместитель начальника отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
— При этом отдельно отмечается, что перевозчики вправе устанавливать свои правила воздушных перевозок, но эти правила не должны противоречить общим правилам воздушной перевозки и ухудшать уровень обслуживания пассажиров, — поделился он.
В том случае, если компания ограничивает права пассажиров по данному вопросу, гражданам необходимо обратиться к перевозчику с письменной претензией — это можно сделать в течение полугода. Перед этим лучше заранее собрать все доказательства нарушения прав пассажира: к примеру, сфотографировать или снять на видео, где будет виден факт нарушения.
Бывают случаи, когда авиакомпания отказывает вернуть средства, уплаченные за якобы превышающую по весу или габаритам ручную кладь. В таком случае россиянину нужно обратиться в суд, также у гражданина будет возможность обратиться с заявлением в соответствующие контрольно-надзорные органы, сообщает сайт Роскачества.
20 января «Победа» приняла решение убрать из описания правил провоза ручной клади указание на габариты дамской сумки или рюкзака.