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«Ведьма»: Мельник оскорбил депутата Бундестага Вагенкнехт из-за немецких танков

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Ведьма»: Мельник оскорбил депутата Бундестага Вагенкнехт из-за немецких танков
Фото: Youtube / Jung & Naiv

Заместитель главы МИД Украины, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник оскорбил депутата Бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт. Та призывала не отправлять Киеву новые танки.

— Такая отвратительная ведьма, — написал украинский политик у себя в Twitter.

Сара Вагенкнехт заявляла, что поставки оружия Украине приводят только к разжиганию конфликта. Она также посчитала, что большинство немцев не поддерживают правительство ФРГ в решении переслать Киеву новые танки.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин не поставляет Украине немецкие танки. По его словам, НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, поэтому власти страны не спешат принимать соответствующее решение.

Однако 24 января генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что в ближайшее время Запад согласует поставки техники, в частности немецких Leopard.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что по итогам встречи на авиабазе «Рамштайн» участники не смогли достигнуть единого мнения касательно поставок танков Leopard на Украину.

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