Рогов: Автомобиль предпринимательницы Мамай взорвали возле школы в Бердянске
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Возле школы в Бердянске Запорожской области взорван автомобиль предпринимательницы Валентины Мамай. Об этом во вторник, 24 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
— На месте работают правоохранительные органы и сотрудники МЧС, — написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, сама Мамай в момент взрыва находилась в автомобиле.
В конце декабря Рогов сообщил, что перед входом в парк Горького в Мелитополе взорвалась машина. О пострадавших в результате инцидента тогда не сообщалось.
В конце ноября сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в людных местах в Запорожской области. Сотрудники ведомства задержали троих украинцев, которые собирались заложить взрывное устройство на рынке в Мелитополе.
11 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Мелитополю увеличилось до 10 человек.