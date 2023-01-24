Рогов: Автомобиль предпринимательницы Мамай взорвали возле школы в Бердянске

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Возле школы в Бердянске Запорожской области взорван автомобиль предпринимательницы Валентины Мамай. Об этом во вторник, 24 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— На месте работают правоохранительные органы и сотрудники МЧС, — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Владимир Рогов

По предварительной информации, сама Мамай в момент взрыва находилась в автомобиле.

В конце декабря Рогов сообщил, что перед входом в парк Горького в Мелитополе взорвалась машина. О пострадавших в результате инцидента тогда не сообщалось.

В конце ноября сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в людных местах в Запорожской области. Сотрудники ведомства задержали троих украинцев, которые собирались заложить взрывное устройство на рынке в Мелитополе.

11 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Мелитополю увеличилось до 10 человек.