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Бесплатные экскурсии на Северном речном вокзале пройдут 25 января в честь Дня студента

Араз Салехов
Город
Бесплатные экскурсии на Северном речном вокзале пройдут 25 января в честь Дня студента
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В среду, 25 января, пройдут бесплатные экскурсии на Северном речном вокзале в честь Дня студента — их проведет Музей Транспорта. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В среду экскурсии будут бесплатными, по предварительной регистрации на сайте. Вы можете выбрать удобное время — 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Ждем вас, — говорится в сообщении.

Так, в ходе экскурсии горожане смогут увидеть ключевые локации архитектурного ансамбля Северного речного вокзала, «комнату особого назначения» архитектора и художника Александра Бродского, а также инсталляцию «Заводские настройки» в зале ожидания, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что в период с 25 января по 8 февраля в центрах Московского долголетия пройдут образовательные экскурсии и викторины для студентов колледжей. Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества.

В День российского студенчества вход на смотровую площадку Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке будет бесплатным — для того, чтобы ее посетить необходимо предоставить студенческий билет.

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