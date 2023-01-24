Идут на восток: названы три ключевые угрозы для России из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: flickr.com/nato

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет для России три ключевые угрозы. О них «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, первая и, вероятно, самая главная угроза — перекрытие Финского залива. Ведь в случае вступления скандинавских стран в военный блок выход из залива будет полностью контролироваться НАТО.

— Эстония и Финляндия могут перекрыть Финский залив. В таком случае Россия лишится выхода к Балтике, — поясняет собеседник «ВМ».

Вторая угроза связана с увеличением границы между Россией и НАТО. После того как Финляндия вступит в альянс, граница с ним увеличится более чем на 1200 километров — на длину российско-финской границы.

Финский залив / Фото: Яндекс.Карты

— Финская граница последние 50–60 лет у нас почти не укреплялась. Теперь надо думать об этом, — добавляет Подберезкин.

В прошлом месяце глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в стране создадут Ленинградский военный округ. Решение напрямую связано с намерением Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО.

Наконец, третья угроза, которую несет расширение альянса на восток, — это размещение в непосредственной близости от границ России наступательного оружия, отмечает эксперт. По данным Bloomberg, Швеция и Финляндия допускают размещение на границах с Россией ядерного оружия, когда они станут членами НАТО.

— Если в Финляндии будут размещены какие-то наступательные вооружения, надо будет думать, как их нейтрализовать, — заключил Подберезкин.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Процесс их вступления в альянс затянулся из-за того, что Турция этот шаг не поддерживает. Подробнее о конфликте между Анкарой и Стокгольмом — в материале «ВМ».