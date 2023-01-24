«Необходимо отказать»: сын погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал просьбу актера о смене наказания

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актеру Михаилу Ефремову, который стал виновником смертельного ДТП, в его прошении о смене тюремного срока принудительными работами следует отказать. Это позиция сына погибшего в аварии Сергея Захарова Виталия. Об этом во вторник, 24 января, сообщил его представитель Сергей Аверцев.

— Позиция Виталия в этом вопросе ровно такова, что в этом прошении необходимо отказать, ибо наказание служит целью для того, чтобы осужденный осознал содеянное и изменил свою модель поведения, — заявил он.

Аверцев утверждает, что Ефремов нисколько не осознал своей вины и его модель поведения остается прежней. Актер якобы всячески старается избежать ответственности и уйти от наказания. Представитель сына погибшего подчеркнул, что мнение потерпевшей стороны будет учитываться при решении вопроса о ходатайстве актера, передают «Известия».

Ефремов может досрочно выйти из тюрьмы, если суд удовлетворит его ходатайство о замене срока принудительными работами. Такое мнение высказала в беседе с «Вечерней Москвой» управляющий партнер адвокатского агентства «Вербицкая и партнеры», кандидат юридических наук Юлия Вербицкая.

О том, что Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок принудительными работами, сообщалось 23 января. Позднее стало известно, что рассмотрение ходатайства состоится 17 февраля.