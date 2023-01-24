Суд 17 февраля рассмотрит ходатайство Ефремова о замене наказания

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Алексеевский районный суд в Белгородской области 17 февраля рассмотрит ходатайство осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова о замене ему наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе суда.

По словам уполномоченного по правам человека в регионе Александра Панина, облегчение режима отбывания наказания Ефремову возможно по той причине, что актер характеризуется в колонии положительно — как администрацией, так и заключенными.

Специалист также добавил, что характеристику дает администрация исправительного учреждения до рассмотрения суда.

— В случае положительного решения суд также указывает, в каком исправительном центре заключенный будет отбывать оставшийся срок наказания в виде принудительных работ, — передает слова Панина Интерфакс.

Ефремов может досрочно выйти из тюрьмы, если суд удовлетворит его ходатайство о замене срока принудительными работами. Такое мнение высказала в беседе с «Вечерней Москвой» управляющий партнер адвокатского агентства «Вербицкая и партнеры», кандидат юридических наук Юлия Вербицкая.