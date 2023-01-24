Metropol: Вагон с сотнями тел солдат ВСУ нашли на украинско-венгерской границе

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В нескольких сотнях метров от границы Украины с Венгрией в охраняемой части железнодорожного узла обнаружен вагон с трупами украинских солдат. Об этом во вторник, 24 января, сообщает венгерское издание Metropol.

Согласно информации издания, военные погибли в некоторых случаях более месяца назад, однако их родственники так и не смогли похоронить их. Военное командование и власти Украины считают тему похорон «серьезным политическим вопросом» и контролируют то, как быстро родственникам сообщают о гибели военных, а также определяют, сколько человек можно хоронить в день, утверждается в публикации.

Предполагается, что украинские власти боятся паники среди населения страны из-за увеличения количества гибнущих солдат на фронте.

Накануне в Пентагоне сообщили, что украинские войска несут большие потери в боях с Россией. Американской стороне и ее западным союзникам, уточнили в министерстве, нельзя прекращать помогать Украине в вооружении.

Укрепление позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье свидетельствует о том, что украинская армия «стала чувствовать себя не так уверенно», как прежде.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказал мнение, что заявление правительства США о планах передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS представляет собой элемент психологической войны. Она в свою очередь является частью усиливающейся гибридной войны.