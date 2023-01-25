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Кулеба заявил, что в Европе начали работать над поставками Киеву истребителей F-16

Егор Провоторов
В мире
Кулеба заявил, что в Европе начали работать над поставками Киеву истребителей F-16
Фото: flickr/statephotos

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 24 января, заявил, что некие европейские коллеги «взяли в работу» вопрос предоставления украинской стороне американских истребителей F-16.

Он опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей диалог с неназванным «европейским коллегой», который сказал Кулебе, что «берет в работу» вопрос поставок F-16, на предоставление которых очень рассчитывает Киев.

— Он знает, что делать, — написал глава украинской дипломатии про своего коллегу из Европы. Слова Кулебы приводит ТАСС.

Накануне заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что его идея о поставках немецких истребителей Tornado Украине спровоцировала масштабную дискуссию на Западе. По его словам, Соединенные Штаты и Нидерланды поддержали бы поставки F-16.

В ответ на это политик из Германии Даниэль Рой заявил, что такой просьбой украинского дипломата был бы доволен основатель ОУН* Степан Бандера.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

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