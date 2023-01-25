Вход в Музей Г.О.Р.А. будет бесплатным для студентов 25 января

Фото: Музей Победы

В День российского студенчества, 25 января, Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» (Г.О.Р.А.) сделает бесплатным посещение своей экспозиции на Поклонной горе для всех студентов. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Музея Победы.

В культурном учреждении рассказали, что для бесплатного посещения музея учащимся высших учебных заведений нужно будет предъявить студенческий билет в кассе. Отмечается, что музей впервые участвует в акции по случаю Дня студентов.

— Уверены, что это прекрасная возможность для молодых людей познакомиться со страницами истории нашей страны, — отметили представители музея.

Гости экспозиции также смогут поучаствовать в бесплатном цифровом квесте «Школа разведчиков» и получить сувениры в подарок. Для его прохождения необходимо иметь при себе смартфон. Маршрут квеста охватывает всю территорию музея Г.О.Р.А.

Всего в коллекции культурного учреждения на территории 10 гектаров в уникальных тематических локациях представлено более 400 раритетных экспонатов — от легковых автомобилей до тяжелых танков и истребителей.

Также в День студента учащиеся столичных вузов и колледжей смогут бесплатно посетить Музей гаража особого назначения ФСО России.