Adult Swim разорвал контракт с одним из создателей «Рика и Морти»

Кадр из сериала «Рик и Морти»

Фанатов мультсериала «Рик и Морти» в скором времени ожидает седьмой сезон шоу, однако американские зрители почувствуют заметное изменение проекта — озвучивать персонажей будет не один из создателей проекта Джастин Ройланд.

Телеканал Adult Swim прекратил со сценаристом и актером озвучания сотрудничество из-за выдвинутых ему обвинений в домашнем насилии над девушкой. Известно, что судебный процесс по этому делу длится с 2020 года, однако стал достоянием общественности только сейчас.

Продюсеры телеканала пообещали выпустить седьмой сезон, несмотря на репутационные потери. При этом неясно, каких актеров назначат на озвучание главных персонажей.

Стриминговый сервис Hulu, где выходит другой мультсериал с голосом Ройланда — «Обратная сторона Земли» — пока не отреагировал на скандал с его участием. Отмечается, что новое заседание по делу о домашнем насилии назначено на 27 апреля.

Накануне стало известно, что актер Перси Хайнс Уайт, ставший популярным благодаря роли Ксавье Торпа в популярном сериале «Уэнсдэй», оказался в центре громкого скандала — актера обвиняют в домогательствах.