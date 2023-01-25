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«Не стоит спешить»: Глоба предупредила один знак зодиака о неприятных сюрпризах

Араз Салехов
Общество
«Не стоит спешить»: Глоба предупредила один знак зодиака о неприятных сюрпризах
Фото: shutterstock

25 января людям под знаком зодиака Овен лучше не принимать важных решений, несмотря на то, что обстоятельства подталкивают их к этому. Об этом заявила астролог Тамара Глоба.

— Многие дела, которые поначалу покажутся простыми, на самом деле окажутся сложными. Важно получить как можно больше информации, чтобы правильно принимать решения. И помогут в этом опытные люди, — поделилась она.

Важные дела, по словам астролога, лучше решать самому. 25 января Глоба не советует Овнам подписывать деловые бумаги и связывать себя какими-то обязательствами, сообщает RSUTE.ru

Астролог Анна Лебеденко сообщила, что неделя с 23 по 29 января пройдет под воздействием энергии новолуния в Водолее. В вопросах здоровья нужно исключить чрезмерные эмоции и переживания. По ее словам, позитивное настроение хорошо отразится на самочувствии. Она добавила, что в деловой сфере не стоит верить всем обещаниям. Особое предпочтение лучше отдавать тем людям, кому искренне симпатизируете.

Также астрологи назвали пять знаков зодиака, которым можно доверить деньги.

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