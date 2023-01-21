Названы пять знаков зодиака, которым можно доверить деньги

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Человеку всегда хочется сохранить свои деньги. При этом даже самому близкому человеку сложно отдать свои заработанные средства. Астрологи назвали знаки зодиака, которые не позарятся на чужое и успешно сохранят ваши накопления.

Тельцы

Люди под этим знаком зодиака честны, их секрет успеха прост: необходимо упорно трудиться и не прибегать ко лжи, чтобы зарабатывать неплохие деньги. Поэтому Тельцы предпочитают перестраховаться, а не ввязываться в авантюры ради легких денег.

Девы

Девы практичны и относятся к работе ответственно. Это касается и денежных средств, поэтому они не посмеют сделать что-то плохое человеку, который отдал им на хранение собственные накопления. Пока ваши деньги лежат у Девы «на сохранении», можете быть спокойны.

Скорпионы

Скорпионы уделяют большое внимание безопасности собственного кошелька, поскольку они осторожны и честны. Лгать насчет чужих денег — не в правилах Скорпиона, поэтому ему можно доверить и большую сумму.

Козероги

Козероги спокойно могу вести свой бюджет. Чаще всего Козероги достигают успеха и не испытывают недостатка в деньгах благодаря своей прагматичности. Представители этого знака позаботятся и о благосостоянии близкого человека, сохранив или преувеличив его денежное состояние.

Рыбы

Рыбы в денежном вопросе хорошо осведомлены. Они часто знают, как поступить с накоплениями. А из-за собственной эмпатичности Рыбы могут поддерживать оказавшихся в сложной ситуации, сообщает портал Times of India.

Астролог Тамара Глоба назвала представителя зодиакального круга, который в 2023 году существенно улучшит свое материальное положение.