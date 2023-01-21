Названы пять знаков зодиака, которым можно доверить деньги
Человеку всегда хочется сохранить свои деньги. При этом даже самому близкому человеку сложно отдать свои заработанные средства. Астрологи назвали знаки зодиака, которые не позарятся на чужое и успешно сохранят ваши накопления.
Тельцы
Люди под этим знаком зодиака честны, их секрет успеха прост: необходимо упорно трудиться и не прибегать ко лжи, чтобы зарабатывать неплохие деньги. Поэтому Тельцы предпочитают перестраховаться, а не ввязываться в авантюры ради легких денег.
Девы
Девы практичны и относятся к работе ответственно. Это касается и денежных средств, поэтому они не посмеют сделать что-то плохое человеку, который отдал им на хранение собственные накопления. Пока ваши деньги лежат у Девы «на сохранении», можете быть спокойны.
Скорпионы
Скорпионы уделяют большое внимание безопасности собственного кошелька, поскольку они осторожны и честны. Лгать насчет чужих денег — не в правилах Скорпиона, поэтому ему можно доверить и большую сумму.
Козероги
Козероги спокойно могу вести свой бюджет. Чаще всего Козероги достигают успеха и не испытывают недостатка в деньгах благодаря своей прагматичности. Представители этого знака позаботятся и о благосостоянии близкого человека, сохранив или преувеличив его денежное состояние.
Рыбы
Рыбы в денежном вопросе хорошо осведомлены. Они часто знают, как поступить с накоплениями. А из-за собственной эмпатичности Рыбы могут поддерживать оказавшихся в сложной ситуации, сообщает портал Times of India.
Астролог Тамара Глоба назвала представителя зодиакального круга, который в 2023 году существенно улучшит свое материальное положение.