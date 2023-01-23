Астролог Лебеденко посоветовала сохранять позитивное настроение для хорошего самочувствия

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Неделя с 23 по 29 января пройдет под воздействием энергии новолуния в Водолее. В вопросах здоровья нужно исключить чрезмерные эмоции и переживания. Позитивное настроение хорошо отразится на самочувствии. Об этом рассказала астролог Анна Лебеденко.

Она добавила, что в деловой сфере не стоит верить всем обещаниям. Особое предпочтение лучше отдавать тем людям, кому искренне симпатизируете. Идеи следует запомнить, искать решения для их воплощения, а также делиться ими с единомышленниками и партнерами.

В любви нужно стремиться к стабильности. Дома благоприятно создать романтическую и уютную обстановку. Свидания назначать надо заранее, а приятные сюрпризы продумывать до мелочей, передает «Радио 1».

Ранее астролог Элеонора Гинзбург рассказала, кому 2023 год принесет карьерный успех. По словам эксперта, успех улыбнется Овнам, Близнецам, Ракам, передает ФАН.

Астролог Тамара Глоба назвала представителя зодиакального круга, который в 2023 году существенно улучшит свое материальное положение.