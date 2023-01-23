Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астролог Лебеденко посоветовала сохранять позитивное настроение для хорошего самочувствия

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог Лебеденко посоветовала сохранять позитивное настроение для хорошего самочувствия
Фото: shutterstock

Неделя с 23 по 29 января пройдет под воздействием энергии новолуния в Водолее. В вопросах здоровья нужно исключить чрезмерные эмоции и переживания. Позитивное настроение хорошо отразится на самочувствии. Об этом рассказала астролог Анна Лебеденко.

Она добавила, что в деловой сфере не стоит верить всем обещаниям. Особое предпочтение лучше отдавать тем людям, кому искренне симпатизируете. Идеи следует запомнить, искать решения для их воплощения, а также делиться ими с единомышленниками и партнерами.

В любви нужно стремиться к стабильности. Дома благоприятно создать романтическую и уютную обстановку. Свидания назначать надо заранее, а приятные сюрпризы продумывать до мелочей, передает «Радио 1».

Ранее астролог Элеонора Гинзбург рассказала, кому 2023 год принесет карьерный успех. По словам эксперта, успех улыбнется Овнам, Близнецам, Ракам, передает ФАН.

Астролог Тамара Глоба назвала представителя зодиакального круга, который в 2023 году существенно улучшит свое материальное положение.

Гороскопы Прогнозы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте