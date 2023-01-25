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Рогов сообщил о провале наступления ВСУ в Запорожской области

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов сообщил о провале наступления ВСУ в Запорожской области
Фото: Минобороны РФ

Армия России пресекла попытку ВСУ, которые планировали совершить наступление в Запорожской области. Об этом в среду, 25 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря, — поделился он.

Рогов добавил, что сейчас украинской армии приходится стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления, чтобы удержать линию фронта, сообщает РИА Новости.

Накануне Рогов сообщил, что российские военнослужащие вскрыли позиции украинских войск на трех линиях обороны в Запорожской области. По его словам, армия России имеет успехи в Запорожской области. Благодаря этому линия боевого соприкосновения постепенно переносится на север региона, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут крупные потери как в личном составе, так и в технике.

23 января расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа успешно отработали по боевым позициям ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Артиллеристы ЮВО, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений, наносят интенсивные удары по украинским укреплениям, скоплениям живой силы и колоннам техники.

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