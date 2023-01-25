Американские ученые заявили, что маникюрные лампы повышают риск развития рака

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Сушилки для ногтей с ультрафиолетовыми лампами, использующиеся при фиксации гелевого покрытия, небезопасны для здоровья. Об этом заявили ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга.

— Испытание провели на разных типах клеток кожи человека и мышей. Оказалось, что за 20-минутный сеанс погибает 20-30 процентов клеток. Если повторить воздействие еще два раза, то погибнут уже 70 процентов клеток кожи, повредится ДНК и начнутся внутриклеточные мутации, — говорится в сообщении.

При этом такую версию еще не удалось полностью подтвердить, поскольку ученым нужно будет провести крупномасштабное исследование. Им предстоит на фактических данных оценить появление риска развития рака среди людей разных возрастов и с различными типами кожи, а также с отличиями по состоянию здоровья, сообщает сайт KP.ru.

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