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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Фото: Unsplash

На всей территории Украины в среду, 25 января, объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги прозвучал в разных частях страны с разницей в минуту.

14 января в Киеве прогремело две серии взрывов. Изначально они были услышаны на левом берегу украинской столицы и в городе Буча, расположенном в Киевской области. Несмотря на взрывы, воздушная тревога на тот момент не объявлялась.

Украинские военные размещают западное вооружение на территориях атомных электростанций (АЭС), об этом в понедельник, 23 января, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. В частности, солдаты украинской армии оставляют там ракеты к комплексам HIMARS, зарубежные системы противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерийские боеприпасы большого калибра.

Зачем Украина складирует оружие и почему для этих целей выбрали территорию станции, в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Марков.

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