«Все кошки любят точить когти»: Московский зоопарк показал играющую с бревном большую пуму
Московский зоопарк показал видео, на котором большая пума точит когти. Соответствующее видео распространила пресс-служба столичного зоосада.
— Все кошки любят точить когти — вопрос в размере когтеточки. Большой пуме — большое бревно, — говорится в сообщении Telegram-канала «Московский зоопарк».
На видео можно увидеть, как животное стоит на большом бревне и изредка точит о него когти.
20 января в честь Дня осведомленности о пингвинах сотрудники Московского зоопарка предложили своим пернатым подопечным поиграть с мыльными пузырями. Пресс-служба столичного зоосада опубликовала видео, где показали игру пингвинов с пузырями. Сперва птицы некоторые время наблюдали за падающими шариками. После этого пингвины начали бегать и лопать их своими клювами.
Помимо этого, в Московском зоопарке рассказали, как налаживали контакт с камышовым котом Заури. Это длилось около года, несмотря на то, что он приехал в зоосад совсем котенком. Зоологам удалось построить с Заури доверительные отношения благодаря ежедневным тренингам, теперь кота даже могут погладить и тщательно осмотреть. Но в любом случае камышовый кот остается опасным и диким животным.