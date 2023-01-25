«Все кошки любят точить когти»: Московский зоопарк показал играющую с бревном большую пуму

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Московский зоопарк показал видео, на котором большая пума точит когти. Соответствующее видео распространила пресс-служба столичного зоосада.

— Все кошки любят точить когти — вопрос в размере когтеточки. Большой пуме — большое бревно, — говорится в сообщении Telegram-канала «Московский зоопарк».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Московский зоопарк

На видео можно увидеть, как животное стоит на большом бревне и изредка точит о него когти.

20 января в честь Дня осведомленности о пингвинах сотрудники Московского зоопарка предложили своим пернатым подопечным поиграть с мыльными пузырями. Пресс-служба столичного зоосада опубликовала видео, где показали игру пингвинов с пузырями. Сперва птицы некоторые время наблюдали за падающими шариками. После этого пингвины начали бегать и лопать их своими клювами.

Помимо этого, в Московском зоопарке рассказали, как налаживали контакт с камышовым котом Заури. Это длилось около года, несмотря на то, что он приехал в зоосад совсем котенком. Зоологам удалось построить с Заури доверительные отношения благодаря ежедневным тренингам, теперь кота даже могут погладить и тщательно осмотреть. Но в любом случае камышовый кот остается опасным и диким животным.