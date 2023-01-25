Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Все кошки любят точить когти»: Московский зоопарк показал играющую с бревном большую пуму

Араз Салехов
Город
«Все кошки любят точить когти»: Московский зоопарк показал играющую с бревном большую пуму
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Московский зоопарк показал видео, на котором большая пума точит когти. Соответствующее видео распространила пресс-служба столичного зоосада.

— Все кошки любят точить когти — вопрос в размере когтеточки. Большой пуме — большое бревно, — говорится в сообщении Telegram-канала «Московский зоопарк».

Видео: Telegram / Московский зоопарк

На видео можно увидеть, как животное стоит на большом бревне и изредка точит о него когти.

20 января в честь Дня осведомленности о пингвинах сотрудники Московского зоопарка предложили своим пернатым подопечным поиграть с мыльными пузырями. Пресс-служба столичного зоосада опубликовала видео, где показали игру пингвинов с пузырями. Сперва птицы некоторые время наблюдали за падающими шариками. После этого пингвины начали бегать и лопать их своими клювами.

Помимо этого, в Московском зоопарке рассказали, как налаживали контакт с камышовым котом Заури. Это длилось около года, несмотря на то, что он приехал в зоосад совсем котенком. Зоологам удалось построить с Заури доверительные отношения благодаря ежедневным тренингам, теперь кота даже могут погладить и тщательно осмотреть. Но в любом случае камышовый кот остается опасным и диким животным.

Москва Животные Московский зоопарк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте