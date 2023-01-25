Пушилин заявил о продвижении подразделений «Вагнера» в Артемовске

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» продвигаются в Артемовске. Об этом в среду, 25 января, сообщил исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Подразделения, в частности «Вагнера», в самом Артемовске продвигаются, и бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником, — отметил он.

В районе самого города продолжаются ожесточенные бои, цитирует Пушилина РИА Новости.

До этого CNN сообщило, что американские и западные чиновники недовольны украинским президентом Владимиром Зеленским и требуют от него сменить военную стратегию из-за неудач украинских войск в Артемовске. По информации американского телеканала, от украинского лидера требуют отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны. Также США призывают армию Украины акцентироваться на использовании новой и дорогостоящей военной техники, которая поставляется Киеву.

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) в дальнейшем пресечет «любое наступление» украинской армии. По его словам, киевский режим отправляет все боеспособные части ВСУ к Артемовску, но это не особо помогает, поскольку солдаты «Вагнера» уничтожают украинские бандформирования.