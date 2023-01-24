CNN: США недовольны результатами ВСУ в боях за Артемовск

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Американские и западные чиновники недовольны украинским президентом Владимиром Зеленским и требуют от него сменить военную стратегию из-за неудач украинских войск в Артемовске. Об этом во вторник, 24 января, сообщает CNN.

По информации американского телеканала, от украинского лидера требуют отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны. Также США призывают армию Украины акцентироваться на использовании новой и дорогостоящей военной техники, которая поставляется Киеву.

До этого изданию CNN попались материалы из отчета украинской разведки о боях в районе Артемовска. По мнению украинской стороны, бойцы частной военной компании «Вагнер» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении.

Сам же основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вновь попросил Белый дом уточнить, каким образом он причастен к дестабилизирующей деятельности. По его словам, находясь в других странах, он также всегда остается на стороне действующей власти.

Позже Пригожин в письме спросил у координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джона Кирби: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?». В ответ на это официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ЧВК «Вагнер», по мнению властей США, причастна к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке.