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Скончался соавтор «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт

Араз Салехов
Общество
Скончался соавтор «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт
Фото: Joi / CC BY 2.0

На 94-м году жизни умер соавтор «Улицы Сезам» и серии детских программ на телевидении Ллойд Моррисетт. Об этом передает издание ET.

— Мастерская «Сезам» скорбит о кончине нашего уважаемого и любимого соучредителя Ллойда Н. Моррисетта, доктора философии, — говорится в сообщении The Sesame Workshop.

Информация о его смерти поступила еще в понедельник, 23 января.

Ллойд Моррисетт родился 2 ноября 1929 года в Оклахоме. Он проходил обучение в Оберлинском колледже, в 1951 году там же получил степень бакалавра философии. Первоначально Моррисетт хотел стать химиком, однако после понял, что хочет изучать экспериментальную психологию.

Моррисетт занимал должность соучредителя серии программ Sesame Workshop, а также был основателем детской телевизионной мастерской вместе с Джоан Ганз Куни. 10 ноября 1969 года состоялся дебют «Улицы Сезам» с участием Джима Хенсона.

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