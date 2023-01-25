Стоматолог оценила пользу от удаления зубов мудрости

Фото: https://pixabay.com/ru/

Удаление зубов мудрости оказывает положительное воздействие на смыкание верхней и нижней челюсти и на состояние височно-нижнечелюстного сустава. Об этом рассказал стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Наталья Юрченко.

По словам специалиста, удаление зубов мудрости также положительно сказывается на функционировании жевательных мышц.

Юрченко добавила, что современная стоматология позволяет комфортно лечить и удалять зубы с помощью внутривенной седации.

Эксперт отметила, что чаще всего восьмой зуб удаляют у детей в возрасте старше восьми лет, так как они легче переносят период после операции, передает газета «Известия».

До этого стоматолог Елена Мартынова рассказала, что сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте поможет правильное питание, правильный подбор средств для ухода за полостью рта и своевременная диагностика проблем прикуса.

Также медик сообщила, что возрастные изменения происходят в пульпе. Кроме того, с возрастом возникают перемены в структуре сосудов и активности ферментов.