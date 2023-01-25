Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стоматолог оценила пользу от удаления зубов мудрости

Полина Долганова
Общество
Стоматолог оценила пользу от удаления зубов мудрости
Фото: https://pixabay.com/ru/

Удаление зубов мудрости оказывает положительное воздействие на смыкание верхней и нижней челюсти и на состояние височно-нижнечелюстного сустава. Об этом рассказал стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Наталья Юрченко.

По словам специалиста, удаление зубов мудрости также положительно сказывается на функционировании жевательных мышц.

Юрченко добавила, что современная стоматология позволяет комфортно лечить и удалять зубы с помощью внутривенной седации.

Эксперт отметила, что чаще всего восьмой зуб удаляют у детей в возрасте старше восьми лет, так как они легче переносят период после операции, передает газета «Известия».

До этого стоматолог Елена Мартынова рассказала, что сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте поможет правильное питание, правильный подбор средств для ухода за полостью рта и своевременная диагностика проблем прикуса.

Также медик сообщила, что возрастные изменения происходят в пульпе. Кроме того, с возрастом возникают перемены в структуре сосудов и активности ферментов.

Здоровье стоматология Зубы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте