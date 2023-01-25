Читателей Die Welt возмутило намерение Германии передать Украине танки Leopard 2

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Власти германского государства планируют отправить Украине танки Leopard 2. Читатели местного издания Die Welt негативно отреагировали на подобное сообщение.

— Эта радость в правительстве просто жалкое зрелище, погибнут еще сто тысяч молодых людей. Украина продолжает продавать себя ради цели, которую не сможет достигнуть, — посетовал комментатор с ником Philip U.

Anya N считает, что после поставок танков киевский режим потребует истребителей. Пользователь Weltenwanderer подчеркнул, что такое решение ничем хорошим для Украины не закончится, сообщает РИА Новости.

До этого германское издание Der Spiegel сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2. В частности, речь идет о роте танков модели 2A6, находящихся на вооружении германских войск. Также власти ФРГ собираются разрешить другим странам поставлять купленные танки Leopard на Украину, на это готовы пойти некоторые страны — члены НАТО, в том числе из Скандинавии.

Военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин рассказал «Вечерней Москве», почему немцы не спешат направлять свои танки на Украину. По его мнению, ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину, которую так обсуждают в прессе, — это внутринатовская конкурентная борьба. Берлин не хочет снабжать Киев своим оружием, но под давлением Вашингтона будет вынужден это сделать. Однако поставки этих боевых машин ни на минуту не приблизят победу Украины.